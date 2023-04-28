Подготовка — на завершающей стадии. Резников рассказал, когда начнется контрнаступление 28 апреля, 13:20 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что подготовка к контрнаступлению находится на завершающей стадии.

В ходе пресс-конференции он заявил, что решение о дате и месте начала контрнаступления примет Генеральный штаб.

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы. Дальше — вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров — мы это сделаем», — сказал Резников.

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4 апреля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны. Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.