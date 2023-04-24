«Делаем все возможное». ВСУ готовятся к контрнаступлению, сейчас мы сильнее, чем год назад — Зеленский 24 апреля, 08:21 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, а Украина сейчас сильнее, чем год назад.

Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, Зеленский признал, что она сложная, но подчеркнул, что страна борется и становится сильнее.

«Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад», — сказал он в интервью Al Arabiya.

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Зеленский заявил, что украинцы надеятся и верят, что благодаря ежедневным успехам они близки к победе.

Глава государства заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению.

«Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее», — сказал он.



Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.