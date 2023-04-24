«Делаем все возможное». ВСУ готовятся к контрнаступлению, сейчас мы сильнее, чем год назад — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к контрнаступлению, а Украина сейчас сильнее, чем год назад.
Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, Зеленский признал, что она сложная, но подчеркнул, что страна борется и становится сильнее.
«Я не могу назвать ситуацию хорошей, но мы боремся. Мы сильнее, чем были год назад», — сказал он в интервью Al Arabiya.
Зеленский заявил, что украинцы надеятся и верят, что благодаря ежедневным успехам они близки к победе.
Глава государства заявил, что украинская армия готовится к контрнаступлению.
«Наша армия готовится, и мы делаем все возможное, чтобы сделать ее сильнее», — сказал он.
Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке страны.
Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.