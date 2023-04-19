ВСУ уже ведут контрнаступательные действия на востоке — Минобороны 19 апреля, 14:50 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что украинские защитники и защитницы уже проводят контрнаступательные действия на востоке.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Постоянно продолжается подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия в том числе происходят и сейчас на востоке», — заявила Маляр.

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Она подчеркнула, что не стоит сводить контрнаступление «к каким-то активным наступательным действиям и конкретным датам».

«Не надо сводить публично контрнаступление лишь к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и нацелены на остановку врага в его наступательных действиях», — заявила Маляр.

Маляр говорит, что контрнаступательные действия включают подготовку техники, людей, резерва, формирование тактики (планов А, Б, В).

Американский телеканал CNN со ссылкой на близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому источник сообщал, что после «слива» документов Пентагона Киев якобы изменил ряд военных планов.

Комментируя эту информацию, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет принимать решение о контрнаступлении «в последний момент», а западным партнерам стоит быть «более бдительными».

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинское контрнаступление должно начаться в апреле-мае этого года на нескольких направлениях.

В то же время, уже после публикации «слитых» документов Пентагона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что защитники Украины могут начать контрнаступление летом.