Обстрелы Николаева. Количество погибших выросло до 12 человек — прокуратура 5 апреля, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Николаева, 4 апреля 2022 года (Фото:Офіс Генерального прокурора/Telegram)

В результате обстрелов оккупантами Николаева 4 апреля погибли 12 человек и еще 41 получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Telegram.

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«По данным следствия, 4 апреля 2022 года российские оккупанты обстреляли гражданское население в городе Николаеве», — говорится в сообщении.

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Отмечается, в результате взрывов снарядов оккупантов повреждены жилые дома, автотранспорт местных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры, среди которых больницы.

«В результате вражеских обстрелов погибли 12 человек, 41 — получили ранения, среди них четверо детей», — добавили в прокуратуре.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины о нарушениях законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

В понедельник, 4 апреля, оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнял, что в результате обстрелов утром города пострадала детская больница и погиб один ребенок.

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