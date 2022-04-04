10 погибших, среди них ребенок. Оккупанты обстреляли детскую больницу и остановку в Николаеве — глава ОВА
Результаты обстрелов Николаева (Фото:Преступности.НЕТ)
В Николаеве погибли 10 человек в результате обстрелов оккупантов 4 апреля, сообщил мэр города Александр Сенкевич. Глава ОВА Виталий Ким уточнил, что под обстрелы попала остановка и детская больница.
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Сенкевич уточнил во время брифинга, что в 7 утра войска РФ обстреляли спальный район города, в результате чего один человек погиб и пять получили ранения. Он добавил, что вечером оккупанты вновь открыли огонь по городу и погибли девять человек, а 41 получили ранения.
«Таким образом, 10 человек погибли сегодня во время обстрелов и 46 ранены», — сообщает мэр.
Глава Николаевской ОВА уточнил, что в результате обстрелов утром города пострадала детская больница и погиб один ребенок.
«В месте где прилетело в остановку, в торговые ряды 9 человек суммарно, 61 раненый», — подчеркнул Ким.
В понедельник оккупанты обстреляли Николаев запрещенными кассетными снарядами. В результате пострадали жилые кварталы города, а также гражданские объекты, в том числе медицинские
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