«Их даже на подступах нет». Ким опроверг фейк о наступлении оккупантов на Николаев 5 апреля, 13:08 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Виталий Ким/facebook.com)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей региона не паниковать из-за распространения информации о многочисленном наступлении российских оккупантов.



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В своем видеообращении он сообщил, что сейчас распространяется ролик, в котором глава Николаевской ОВА говорит о наступлении российских танков.

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«Это ролик из моего кабинета, которого не существует, месячной давности или больше, когда они реально чуть-чуть нападали», — сказал Ким.

Он подчеркнул, что ВСУ контролируют заход-выход российских войск на территории области.

«Мы понимаем, сколько единиц техники. Их там 15−20, которые ведут сейчас ожесточенные бои. Но ни о каких сотнях речи не идет. И команда „захватить Николаев за три дня“ — это разгон», — сказал Ким.

По его словам, цель распространения фейков — посеять панику среди населения.

«Из Снигеревки 300 танков, оттуда 300 танков, там 1000 людей. Да они бы пешком уже дошли бы сюда, если бы могли. Их на подступах даже нет», — добавил Ким.



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