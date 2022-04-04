Россия обстреляла Николаев кассетными снарядами

4 апреля, 16:37
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Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)

Днем в понедельник, 4 апреля, Николаев вновь подвергся российской атаке. Оккупанты обстреляли город запрещенными кассетными снарядами.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Городской голова призвал жителей держаться дальше от окон.

«Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу», — написал Сенкевич.

Видео дня

Других подробностей он пока не сообщил.

Утром 4 апреля российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война России против Украины

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