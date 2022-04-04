Россия обстреляла Николаев кассетными снарядами
Город Николаев (Фото:Николаевский городской совет)
Днем в понедельник, 4 апреля, Николаев вновь подвергся российской атаке. Оккупанты обстреляли город запрещенными кассетными снарядами.
Война России против Украины — главные события 4 апреля
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Городской голова призвал жителей держаться дальше от окон.
«Опять кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу», — написал Сенкевич.
Других подробностей он пока не сообщил.
Утром 4 апреля российские оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.