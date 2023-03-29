Пекарь, медсестра и востоковед. Как троих мирных крымчан оккупанты обвинили в терроризме и что с ними происходит за решеткой 29 марта, 13:16 Эксклюзив NV Большая война только усилила репрессии против тех, кто и так оказался заложником российского «правосудия». (Фото:Коллаж NV)

Три истории жителей Крыма, которых россияне отправили в заключение, рассказанные их близкими людьми.

Все девять лет оккупации граждане Украины в Крыму продолжают оказывать сопротивление российским оккупационным властям. Результатом такой борьбы в 100% случаев становится заключение в тюрьмах и колониях строгого режима на десятки лет.

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Война усугубила ситуацию, теперь крымские политзаключенные оказались на особом счету у ФСБ. Украинские правозащитные и международные организации констатируют, что отношение к заключенным гражданам Украины в России резко ухудшилось с начала большой войны, и это уже привело, впервые с начала оккупации, к двум смертям среди крымских татар-арестантов.

Для бессрочного заключения в ШИЗО с постоянными допросами и пытками, теперь достаточно быть гражданином Украины. Контакты с родными ограничиваются, адекватная медицинская помощь отсутствует, а перспектив передачи этих людей в Украину гораздо меньше, чем у украинских военнопленных.

NV представляет истории трех из более чем 180 крымчан, которые сегодня отбывают сроки в РФ по политическим статьям и чье положение требует широкой огласки.

Эльдар Кантимиров, 42 года, обвинен и осужден в РФ по статье о терроризме, гражданин Украины, отец четырех детей. Его историю рассказывает его жена Эльвина Кантимирова:

«Мой муж востоковед по образованию. До 2014 года, можно сказать, обычный человек: зарабатывал деньги, кормил семью. Много занимался в мечети с людьми общественной работой. События 2014 года он не принял. 26 февраля 2014 года он вместе с братьями был на митинге против воссоединения с Россией и после этого, уже в 2015 году, его брата опознали на видео протестов и арестовали.

В 2016 году, когда уже активно начались аресты крымских татар, он начал ходить на суды, на обыски, был одним из активистов, выходил на одиночные пикеты.

После этого у нас дома начались постоянные обыcки с ОМОНом. Тогда ему еще следователь говорил: «Я вам по-хорошему советую: уезжайте из Крыма, потому что здесь вас с вашей деятельностью в покое не оставят».

Первый раз все закончилось административным правонарушением. А в 2019 году, в июне, он провел религиозный праздник, не согласовав его с главным муфтием Крыма Эмирали Аблаевым. Через два дня после праздника его и всех организаторов арестовали. Оказывается, год скрытый свидетель записывал все их разговоры о политике в Крыму. Мужу инкриминировали статью 205.5 УК РФ, и он был осужден как участник террористической организации на 12 лет заключения, из них два года в тюрьме, а 10 лет — в колонии. Затем был год апелляции, который ничего не принес, и Эльдара этапировали в тюрьму в городе Димитровград Ульяновской области.

В начале, когда его еще не начали постоянно прессовать, мы к нему съездили на одно свидание. Тогда, на свидании, супруг сказал, что уже два раза, — а тогда он только месяц просидел или полтора — его вызывали сотрудники ФСБ. Вели допрос о том, гражданином какого государства он себя считает. Он говорил, что он гражданин Украины, спрашивали — чей Крым? Он, естественно, говорил, что Крым — это Украина, что это преступление было присоединять полуостров к России. С января на него и других политзаключенных из Крыма началось усиленное давление.

По началу их склоняли к сотрудничеству. Заставляли работать — шить одежду для военных. Все сокамерники отказались, не только из Крыма, потому что те люди тоже по исламским статьям сидели, а мусульманин не будет помогать в такой войне. Однажды их побили: вывели всех из камеры, супруга не тронули, а ребят помоложе побили. На допросах подтвердился этот факт. Муж писал жалобы. Ни одна жалоба не вышла за пределы тюрьмы.

А уже скоро мой муж оказался в карцере, вместе с другим крымским татарином и украинцем, который по уголовной статье идет. Последнего должны были уже экстрадировать на момент начала войны, но, когда война началась, не экстрадировали. Он сейчас тоже с ними в карцере уже более 40 дней. В маленькой комнатке в сыром подвальном помещении большую часть дня, с 6 утра до 10 вечера, они должны проводить стоя. Все на очень скудном питании. При том, что правонарушений у них нет, муж думает, что главная причина, почему они в ШИЗО, это то, что они — граждане Украины.

Муж говорил, что на допросах работники ФСБ постоянно просят отказаться от украинского гражданства. «Зачем вам нужно это гражданство? Крым уже никогда не вернется!». Муж держится, у него есть хронические проблемы со спиной, которые в карцере ухудшились, но врачебная помощь не оказывается.

Очень сильное давление на крымских татар, граждан Украины, происходит и в других местах заключения

Я общалась с другими женами политзаключенных, у многих мужья в ШИЗО, в тяжелых условиях. Другие заключенные по тем же статьям, не граждане Украины, отбывают срок как сказал суд. Бессрочное ШИЗО — это то, в чем обречены жить наши мужья".

Тимур Ялкабов, 42 года, обвинен и осужден в РФ по статье о терроризме, гражданин Украины, отец пяти детей. О нем рассказывает его жена Алие Ялкабова:

«Тимур — религиозный мусульманин. До его ареста мы вели небольшой бизнес, выпекали торты — муж выпекал, я оформляла. В мечети он познакомился с мужчиной, которой пригласил его к себе домой помочь делать ремонт. У нас, мусульман, заведено помогать друг другу. После работы они пили кофе и говорили на разные темы, в том числе политические, этот человек задавал моему мужу провокационные вопросы.

Оказывается, это был работник ФСБ, который работал под прикрытием, вся комната была напичкана записывающей техникой. В феврале 2021 года, к нам пришли с обыском и забрали мужа, позже его осудили по статье 205.5 УК РФ на основании видео той встречи, дали 17 лет строгого режима и отправили в Димитровград Ульяновской области. Из трех месяцев, которые он провел в Димитровграде, 42 дня он уже находится в ШИЗО, дисциплину он не нарушает, причин нахождения в ШИЗО ему никто не объясняет, свиданий нам не разрешают. У мужа астма, я очень переживаю за его состояние. У нас только одно объяснение тому, почему моего мужа до сих пор содержат в ШИЗО: он — гражданин Украины".

Ирина Данилович, украинская правозащитница, гражданская активистка, медсестра. О ней рассказывает Татьяна Печончик, глава правления Центра прав человека ZMINA:

«Ирина работала медсестрой в Крыму, а в свободное время занималась гражданским активизмом, работала журналисткой, посещала политические судебные процессы и писала о них. У нее также был свой медийный проект Медицина без обложки, в котором она освещала то, как работает крымская медицина в условиях оккупации в эпидемию коронавируса. Рассказывала о коррупции и злоупотреблениях служебным положением.

Ирина исчезла 29 апреля прошлого года по дороге из Феодосии в Коктебель, где она работала, и в течение 13 дней родные Ирины не знали, где она находится. Уже позже стало известно, что Ирину удерживали в здании ФСБ, за это время ее допрашивали на полиграфе, кормили один раз в день, душили, угрожали вывезти в лес и в Мариуполь. Ее выкрали люди в гражданском, и это зафиксировали камеры на заправке, похищение стало резонансным и, возможно, это заставило работником ФСБ сделать дело публичным.

Ирину заставляли признать, что она сотрудничала с украинской разведкой, старались обвинить в шпионаже. Она не признавала вины. Потом ей предложили подписать пустые бумаги в обмен на освобождение. Когда она это сделала, ей сказали, что в ее сумке найдено 200 г взрывчатки, которую ей подкинули в футляр для очков. Ирину отвезли в суд для выбора ограничительной меры.

В конце декабря Ирине вынесли приговор, свидетели по делу лгали. Тот из них, кто якобы видел, что у Ирины нашли взрывчатку, был идентифицирован как сотрудник оккупационной полиции, но это не повлияло на ход дела. Во время заключения Ирина пережила пытки и находилась в нечеловеческих условиях. Ее избивал конвой, над ней издевалась администрация СИЗО, после того, как Ирина написала жалобы, ее перевели в неотапливаемую камеру, где она заболела отитом и частично утратила слух. Медицинскую помощь ей не предоставляли, и все это привело к тому, что болезнь усилилась и длится уже пять месяцев. В день оглашения приговора 27 декабря ей стало плохо, скорая помощь приехала, но отказала ей в госпитализации. Судья продолжила заседание, не обращая внимания на то, что Ирина ничего не слышит и не понимает, что происходит в суде.

28 декабря Феодосийский суд объявил Ирине приговор, ее обвинили в незаконном хранении взрывоопасных веществ, она получила 7 лет заключения и 50 тыс. рублей штрафа.

Сейчас с Ириной есть связь только через адвоката, ее состояние здоровья продолжает ухудшаться, она почти полностью утратила слух, у нее постоянные и сильные головные боли, сильно болит ухо, нарушена координация движений. Ирина подозревает, что за время заключения перенесла микроинсульт.

Сейчас дело Ирины находится на апелляции, 21 марта, когда Ирину везли в очередной раз на суд, она потеряла сознание. С того момента Ирина объявила сухую голодовку, которая длится уже неделю. Ирина требует обеспечить ей доступ к полноценной врачебной помощи.

Без срочного и комплексного лечения отит может перерасти в менингит и приведет к смерти Ирины".