12 шагов по деоккупации Крыма. Ташева прокомментировала предложения Данилова 4 апреля, 12:28 Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

На заседании совета Национальной безопасности и обороны во второй половине 2023-го хотят принять обновленный документ Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. В план из 12 пунктов секретаря СНБО Алексея Данилова могут внести изменения.

Об этом представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева рассказала Радио Свобода.

По ее словам, последние полгода на базе Представительства президента 36 экспертов нарабатывают первоочередные шаги после деоккупации Крыма. Вместе с СНБО обсуждали изменения в стратегии, принятой еще в 2021 году, где ключевой механизм деоккупации был политико-дипломатический.

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"Концепт остается, но ряд изменений мы туда планируем вносить, в частности, те документы программные, которые мы нарабатывали и до полномасштабного вторжения. В частности, стратегия экономического обновления», — рассказала Ташева.

Комментируя план из 12 шагов для деоккупации полуострова, которые опубликовал Данилов, она сказала, что в некоторые позиции могут внести изменения и юридический документ будет совсем другим.

«Нужно понимать, что господин Данилов любит такое яркое представление определенных позиций[…] Нужно будет уточнять, дискутировать, потому что по ряду пунктов, которые были озвучены, у меня есть другая позиция. Концептуально да, но подходы должны быть несколько уточнены», — объяснила представитель президента в Крыму.

В частности, будут обсуждать принципы люстрации. По мнению Ташевой, они должны отличаться для тех, кто работал на низовых звеньях в оккупационных администрациях и занимал высокие должности и принимал управленческие решения. По ее словам, если речь идет, например, о бухгалтере в сельском совете, у которого не было возможности работать в другом месте, то его, скорее всего, не привлекут к уголовной ответственности.

Ранее Ташева заявила, что после деоккупации Крыма Украине понадобится около 50 тысяч человек, чтобы обеспечить работу государственного аппарата.