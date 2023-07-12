Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины 12 июля, 22:18 Флаг Канады (Фото:ElasticComputeFarm/Pixabay)

В среду, 12 июля, Канада объявила о новом пакете военной помощи для поддержки Украины и укрепления трансатлантической безопасности после саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщается в заявлении премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Новое финансирование для Украины основывается на более чем 8 миллиардах долларов помощи, которую Канада выделила с начала 2022 года.

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В заявлении говорится, что Канада продолжит предоставлять Украине военное оборудование и обучение, которые необходимы для ее самообороны.

Трюдо отметил, что Канада планирует привлечь свою военную поддержку и ответить на прямой запрос Украины, предоставляя дополнительные камеры дронов.

Премьер-министр Канады объявил о дополнительном выделении 48,8 млн долларов в Комплексный пакет помощи (КПД) Украине. Эта сумма добавляется к 34,6 млн долларов, которые были объявлены в апреле 2023 года.

Этот дополнительный взнос поддержит предоставление нелетальной практической помощи Украине со стороны НАТО поставки — топлива, мостового оборудования, пайков и средств первой помощи.

Трюдо отметил, что Канада, вместе с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией, подписала заявление о создании совместной коалиции для подготовки украинских ВВС к эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16.

Канада после подписания документа обязалась внести свой вклад в эти многонациональные усилия, направленные на подготовку украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала для работы с истребителями F-16, говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо сообщил о предоставлении Украине дополнительной помощи в области кибербезопасности на сумму 2,7 миллиона долларов. Эта помощь предназначена для поддержки усилий в противодействии злонамеренной киберактивности в условиях роста киберрисков и угроз.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Джастином Трюдо и отметил «мощные договоренности».



11 июля Джастин Трюдо заявил, что Канада поддерживает членство Украины в НАТО, но "когда позволят условия".