До батальона за 5 недель. Во Франции рассказали о темпах подготовки украинских воинов 12 июля, 17:16 Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о будущих планах подготовки украинских солдат (Фото:Sébastien Lecornu/Twitter)

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что его страна уже подготовила более 5200 украинских воинов и рассказал о будущих планах подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Почти 5 200 украинских воинов уже прошли военную подготовку во Франции, из них 1 600 также тренировались в Польше», — сообщил глава французского оборонного ведомства.

Видео дня

По словам Лекорню, его страна ставит целью «каждые пять недель формировать слаженный батальон из 500−600 украинских солдат».

Франция продолжает активно помогать Украине с поставками вооружения — от бронированных машин и «легких танков» до крылатых ракет Scalp, которая является французской модификацией британской ракеты Storm Shadow.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что сейчас важнейшим приоритетом для Украины является усиление средств ПВО и артиллерии.

