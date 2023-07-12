Япония предоставит Украине систему обнаружения беспилотников

12 июля, 17:30
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Флаг Японии (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Флаг Японии (Фото:Roméo Arnault\Unsplash)

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что его страна предоставит Украине систему обнаружения беспилотников.

Об этом пишет Nippon.

Это станет частью японской помощи Украине в условиях военной агрессии России. Когда Кисида посетил Киев в марте, объявил о предоставлении $30 миллионов на нелетальное оборонное оборудование через трастовый фонд НАТО. С него пойдут деньги и на систему обнаружения дронов.

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21 июня министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что Япония будет использовать свой опыт восстановления, чтобы помочь Украине.

Ранее сообщалось, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Украины.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Япония Российская агрессия Военная помощь Беспилотники Война России против Украины

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