ПЦУ окончательно одобрила переход на новый церковный календарь 27 июля, 15:28 Решение о переходе на новоюлианский календарь одобрили на Поместном Соборе в Софии Киевской (Фото:Георгий Коваленко/Facebook)

Православная церковь Украины окончательно утвердила переход на новоюлианский календарь с 1 сентября.

Такое решение было принято в четверг, 27 июля, во время Поместного Собора, который прошел в Софии Киевской в центре Киева, пишет Суспільне.

156 делегатов поддержали календарную реформу ПЦУ. Еще пять выступили против.

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Всего на Поместный Собор прибыли 60 делегаций со всей Украины. В каждую входит архиерей, священник и верующий.

«Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической точки зрения не было никаких препятствий, и мы видим, что верующие положительно восприняли это решение. Мы двигались к этому решению последние пять лет», — прокомментировал историческое решение Пометного Собора предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

С переходом на новый календарь православные христиане восточного обряда будут праздновать 25 декабря, а не 7 января, день Святого Николая — 6 декабря, а не 19 декабря, Крещение — 6 января, а не 18 января, Покрову — 1 октября, а не 14 октября.

При этом переходящие праздники, такие как Пасха и Троица, это решение не затронет.

Епифаний подчеркнул, что религиозные громады, которые пока не готовы к церковной реформе, могут временно остаться на старом календаре.

«Мы не действуем принудительно, а добровольно. Мы не ограничивали их временными рамками. Когда они созреют окончательно они, я думаю, присоединятся к этой реформе», — резюмировал глава ПЦУ.

24 мая Православная церковь Украины в Киеве на Архиерейском соборе приняла промежуточное решение о переходе на новый календарь.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан в Украине, в частности, будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Это не коснется Пасхи и Троицы.