Митрополит ответил, будет ли ПЦУ запрещать верующим придерживаться Юлианского календаря 25 мая, 11:00 ПЦУ на архиерейском соборе приняла переход на новый календарь (Фото:www.pomisna.info/ru/)

ПЦУ не будет запрещать никому из своих верующих и дальше придерживаться Юлианского календаря, если у них будет такое желание, заявил митрополит Переяславский и Вишневский Александр (Драбинко).

«Переход на Новоюлианский календарь и время празднования происходит, во-первых, добровольно, а во-вторых, у нас будет параллельно без установленного срока окончательного использование в богослужении обоих календарей. То есть, никто не запрещает пользоваться старым стилем», — сказал он в интервью Радио Свобода.

Видео дня

По его словам, если приходы будут иметь такое желание, а может быть, и целые епархии - они имеют полное право праздновать тогда, когда они пожелают, когда они считают целесообразным.

Он добавил, что такую практику имеет Польская православная церковь, когда «в одном храме уже Рождество, а в другом храме еще не Рождество».

«Празднуют два Рождества. Епископ посещает и один приход, и другой приход, приветствуя, в зависимости от того, как относятся к этому верующие», — сказал он.

Как ПЦУ будут принимать переход на новый календарь

На заседании синода ПЦУ, состоявшемся во вторник, 23 мая, иерархи проголосовали «за» возможность перехода к Новоюлианскому календарю, фактически совпадающему с Григорианским.



Результаты голосования на Архиейрейском соборе в среду, 24 мая, также свидетельствуют о принятии соответствующего решения.



Окончательное решение будет принято 27 июля, когда будет созван Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель мирян от каждой епархии. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил BBC, что вопрос уже решен, с 1 сентября переход будет.

При этом приходы, которые категорически против перехода, смогут праздновать по старым датам.

Митрополит Епифаний также планирует обратиться к властям для переноса дней государственных религиозных праздников.