ПЦУ на архиерейском соборе поддержала переход на новый календарь 24 мая, 13:05 Заседание Священного Синода (Фото:www.pomisna.info)

В среду, 24 мая Православная церковь Украины на архиерейском соборе в Киеве поддержала переход на новый календарь.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан Украины будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января.

Однако это не будет касаться Пасхи и ряда других праздников, в частности Троицы.

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Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины рассматривает переход к Новоюлианскому календарю. «За» проголосовал Священный синод и Архиерейский собор. Окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля.



Как ПЦУ будут принимать переход на новый календарь

На заседании синода ПЦУ, состоявшемся во вторник, 23 мая, иерархи проголосовали «за» возможность перехода к Новоюлианскому календарю, фактически совпадающему с Григорианским.



Результаты голосования на Архиейрейском соборе в среду, 24 мая, также свидетельствуют о принятии соответствующего решения.



Окончательное решение будет принято 27 июля, когда будет созван Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель мирян от каждой епархии. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил BBC, что вопрос уже решен, с 1 сентября переход будет.

При этом парафии, которые категорически против перехода смогут праздновать по старым датам.

Митрополит Епифаний также планирует обратиться к властям для переноса дней государственных религиозных праздников.