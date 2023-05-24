ПЦУ на архиерейском соборе поддержала переход на новый календарь

24 мая, 13:05
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Заседание Священного Синода (Фото:www.pomisna.info)

Заседание Священного Синода (Фото:www.pomisna.info)

В среду, 24 мая Православная церковь Украины на архиерейском соборе в Киеве поддержала переход на новый календарь.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан Украины будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января.

Однако это не будет касаться Пасхи и ряда других праздников, в частности Троицы.

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Ранее сообщалось, что Православная церковь Украины рассматривает переход к Новоюлианскому календарю. «За» проголосовал Священный синод и Архиерейский собор. Окончательное решение будет принято на Поместном соборе 27 июля.

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Как ПЦУ будут принимать переход на новый календарь

На заседании синода ПЦУ, состоявшемся во вторник, 23 мая, иерархи проголосовали «за» возможность перехода к Новоюлианскому календарю, фактически совпадающему с Григорианским.

Результаты голосования на Архиейрейском соборе в среду, 24 мая, также свидетельствуют о принятии соответствующего решения.

Окончательное решение будет принято 27 июля, когда будет созван Поместный собор — высший орган церковной власти, в который входят архиерей, монах и представитель мирян от каждой епархии. Однако предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний заявил BBC, что вопрос уже решен, с 1 сентября переход будет.

При этом парафии, которые категорически против перехода смогут праздновать по старым датам.

Митрополит Епифаний также планирует обратиться к властям для переноса дней государственных религиозных праздников.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Календарь Рождество ПЦУ

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