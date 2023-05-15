Жесткий подход Епифания. Что предстоятель ПЦУ предлагает сделать с Киево-Печерской и Почаевской лаврами — интервью NV 15 мая, 20:39 NV Премиум Остановил «московское время». Недавно митрополит Епифаний провел первое для ПЦУ богослужение в Киево-Печерской Лавре (Фото:REUTERS/Владислав Мусиенко)

К русской церкви в Украине нужно применить те же методы, что и к медиа и банкам из РФ, считает глава ПЦУ.

Уже два месяца посреди Киева идет незаметная, но важная «битва»: государство в лице Нацзаповедника Киево-Печерская Лавра пытается выселить из важнейшей православной святыни страны представителей УПЦ Московского патриархата. Но хотя договор аренды с этой церковью расторгли, МП продолжает контролировать Нижнюю Лавру.

Видео дня

Что должно в таком случае сделать государство? И как быть с еще одной «подчиненной» МП Лаврой — Почаевской? Об этом NV поговорил с человеком, представители которого уже готовы взять на себя управление двумя православными обителями — предстоятелем Православной Церкви Украины Епифанием.

— Как нужно действовать с УПЦ МП в Украине — продолжать оказывать на него давление с помощью государства, обрабатывать предстоятеля МП Онуфрия или пытаться работать с отдельными священниками и приходами, чтобы те переходили в ПЦУ?

— На мой взгляд, сама формулировка вопроса — глубоко ошибочная. Ибо она следует за тем нарративом, который стремится распространять о себе МП: как о «гонимых», как о тех, кто «испытывает притеснения».

Речь же о совершенно иных вещах.