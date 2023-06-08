Более 60% украинцев поддерживают переход на новый церковный календарь — опрос 8 июня, 13:58 ПЦУ приняла решение перейти на новый церковный календарь (Фото:ПЦУ/Facebook)

63% опрошенных поддерживают переход на новый церковный календарь.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

18% высказались против такой идеи. Еще 17% респондентов выразили безразличие к этому вопросу.

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По данным социологов, больше всего сторонников перехода среди жителей западных областей (78%) и особенно греко-католиков (92%). Среди прихожан ПЦУ/УПЦ (КП) также более 60% поддерживают эту инициативу. Несколько меньше поддержка перехода среди жителей восточных и южных областей, но и там около половины это поддерживают.

Среди прихожан УПЦ Московского патриархата больше тех, кто против этой инициативы (35%), однако и среди них более 40% поддерживают переход.

Опрос проводился 1 и2 июня. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий.

24 мая Православная церковь Украины в Киеве приняла переход на новый календарь.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан в Украине, в частности, будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Это не коснется Пасхи и Троицы.