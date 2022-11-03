Может ли Украина создать беспилотники с дальностью в 1000 км — отвечает руководитель отдела Повернись живим 3 ноября, 21:07 Декларируемая дальность уже разработанного в Украине беспилотника Сокол-300 от 1000 до 3000 км (Фото:mil.in.ua)

Андрей Рымарук, ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим, в интервью Радио НВ ответил на вопрос, может ли Украина создавать беспилотники с дальностью до 1000 км.

«Конечно, ничего невозможного нет», — сказал Рымарук Радио НВ.

В октябре аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире Радио НВ рассказал о наработке госпредприятия ЛУЧ — беспилотный комплекс Сокол-300 с декларируемой дальностью от 1000 км до 3000 км, в зависимости от типа двигателя.

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Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го.

«Генеральный конструктор [Олег] Коростылев предлагал его Министерству обороны, озвучивалась сумма 47 миллионов и завершение работ в течение года. То есть все узловые блоки концептуально отработаны с учетом опыта, связанного с ракетой Нептун. Там все системы идентичны и дальность 3000 км, и возможность нести боевое и разведывательное снаряжение. Отработка документации — готова», — рассказал Згурец.

Однако серийное изготовление оружия в Украине, как подчеркнул аналитик Defense Express, будет находится под угрозой ракетных ударов поэтому придется «искать новые площадки для создания серийных образцов в Украине — где-то в горах или совместно с партнерами на территории других стран».