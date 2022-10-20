Дальность — до 3000 км. Что известно о разработке дальнобойного украинского беспилотника Сокол-300 — аналитик

20 октября, 15:41
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Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го года (Фото:mil.in.ua)

Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го года (Фото:mil.in.ua)

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в интервью Радио НВ рассказал, что известно о разработке дальнобойного украинского беспилотника Сокол-300.

В интервью Радио НВ Згурец назвал разработку этого беспилотника госпредприятием ЛУЧ относительно быстрым вариантом создания украинского дальнобойного оружия.

https://www.youtube.com/watch?v=PX6JBN9sjGI&t=1s

«Несмотря на заявление Укроборонпрома об их проекте, который они планируют завершить до конца года, я считаю, что есть более быстрые варианты. В частности, наработка госпредприятия ЛУЧ — беспилотный комплекс Сокол-300 с декларируемой дальностью от 1000 км до 3000 км, в зависимости от типа двигателя. То есть наработка у нас есть. Важно это форсировать и довести это до производства образцов, которые будут работать на уничтожение противника», — заявил он.

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Згурец напомнил, что Сокол-300 был презентован накануне начала активной фазы войны.

«Генеральный конструктор [Олег] Коростылев предлагал его Министерству обороны, озвучивалась сумма 47 миллионов и завершение работ в течение года. То есть все узловые блоки концептуально отработаны с учетом опыта, связанного с ракетой Нептун. Там все системы идентичны и дальность 3000 км, и возможность нести боевое и разведывательное снаряжение. Отработка документации — готова», — рассказал он.

Однако серийное изготовление оружия в Украине, как подчеркнул аналитик Defense Express, будет находится под угрозой ракетных ударов поэтому придется «искать новые площадки для создания серийных образцов в Украине — где-то в горах или совместно с партнерами на территории других стран».

Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го.

https://www.youtube.com/watch?v=GWXbRL5IPi0&t=1s
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Часть систем и узлов этого беспилотника была отработана в качестве модулей противокорабельной ракеты Нептун, отправившей в апреле 2022-го на дно флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва.

Предполагается, что Сокол-300 будет оснащен блоком GPS, малогабаритной бортовой РЛС и радиолокатором, способным с высоты 5 км сканировать местность с точностью в 30×30 см. Также он укомплектован отечественной прицельной оптико-электронной станцией наведения.

Масса полезной нагрузки, которую может нести беспилотник, составляет 300 кг. Таким образом, его можно оснастить ударным комплексом с отечественными управляемыми противотанковыми ракетами типа РК-2П или РК-10 с радиусом действия до 10 км.

Согласно данным разработчика, в зависимости от модификации дальность полета беспилотника (от вылета до возврата) может быть от 1.300 до 3.300 км, а продолжительность полета от 5 до 26 часов. Крейсерская скорость от 150 до 335 км/ч, а максимальная скорость от 210 до 580 км/ч с практичным потолком полета до 12 км.

Управление беспилотником осуществляется с мобильного пункта управления, размещенного на шасси грузового автомобиля.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Беспилотник Беспилотники Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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