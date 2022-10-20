Дальность — до 3000 км. Что известно о разработке дальнобойного украинского беспилотника Сокол-300 — аналитик 20 октября, 15:41 Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го года (Фото:mil.in.ua)

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в интервью Радио НВ рассказал, что известно о разработке дальнобойного украинского беспилотника Сокол-300.

В интервью Радио НВ Згурец назвал разработку этого беспилотника госпредприятием ЛУЧ относительно быстрым вариантом создания украинского дальнобойного оружия.

«Несмотря на заявление Укроборонпрома об их проекте, который они планируют завершить до конца года, я считаю, что есть более быстрые варианты. В частности, наработка госпредприятия ЛУЧ — беспилотный комплекс Сокол-300 с декларируемой дальностью от 1000 км до 3000 км, в зависимости от типа двигателя. То есть наработка у нас есть. Важно это форсировать и довести это до производства образцов, которые будут работать на уничтожение противника», — заявил он.

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Згурец напомнил, что Сокол-300 был презентован накануне начала активной фазы войны.

«Генеральный конструктор [Олег] Коростылев предлагал его Министерству обороны, озвучивалась сумма 47 миллионов и завершение работ в течение года. То есть все узловые блоки концептуально отработаны с учетом опыта, связанного с ракетой Нептун. Там все системы идентичны и дальность 3000 км, и возможность нести боевое и разведывательное снаряжение. Отработка документации — готова», — рассказал он.

Однако серийное изготовление оружия в Украине, как подчеркнул аналитик Defense Express, будет находится под угрозой ракетных ударов поэтому придется «искать новые площадки для создания серийных образцов в Украине — где-то в горах или совместно с партнерами на территории других стран».

Сокол-300 впервые показали публике в ноябре 2020-го.

Часть систем и узлов этого беспилотника была отработана в качестве модулей противокорабельной ракеты Нептун, отправившей в апреле 2022-го на дно флагман Черноморского флота РФ — ракетный крейсер Москва.

Предполагается, что Сокол-300 будет оснащен блоком GPS, малогабаритной бортовой РЛС и радиолокатором, способным с высоты 5 км сканировать местность с точностью в 30×30 см. Также он укомплектован отечественной прицельной оптико-электронной станцией наведения.

Масса полезной нагрузки, которую может нести беспилотник, составляет 300 кг. Таким образом, его можно оснастить ударным комплексом с отечественными управляемыми противотанковыми ракетами типа РК-2П или РК-10 с радиусом действия до 10 км.

Согласно данным разработчика, в зависимости от модификации дальность полета беспилотника (от вылета до возврата) может быть от 1.300 до 3.300 км, а продолжительность полета от 5 до 26 часов. Крейсерская скорость от 150 до 335 км/ч, а максимальная скорость от 210 до 580 км/ч с практичным потолком полета до 12 км.

Управление беспилотником осуществляется с мобильного пункта управления, размещенного на шасси грузового автомобиля.