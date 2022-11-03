«Самое сладкое — увидеть развал РФ». Интервью с Андреем Рымаруком из Повернись живим — о возможностях Украины выиграть войну дронов 3 ноября, 17:37 Эксклюзив НВ Андрей Рымарук (Фото:Андрей Рымарук/Facebook)

Российские корабли в бухте Севастополя 29 октября атаковали морские и воздушные дроны. Эксперты и представители властей разных стран до сих пор размышляют, кто это сделал и как.

Впрочем, событие уже назвали военно-морской революцией или же Перл-Харбором со средствами войны будущего, что в очередной раз доказало значение дронов в этой российско-украинской войне.

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Какие беспилотные аппараты может производить Украина и больше ли мощности в этом направлении у России, в интервью Радио НВ рассказал Андрей Рымарук, ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда Повернись живим.

— Попробуем проанализировать характеристики новых средств, которые будут активно уничтожать российских оккупантов. По вашему мнению, существенно ли стало больше украинских моделей беспилотных летательных аппаратов? Как вы оцените этот потенциал?

— Развитие украинских беспилотных аппаратов началось в 2014 году, потому что это был огромный запрос армии. И тогда кооперировались многие разные ребята — авиамоделисты, любители, энтузиасты. Туда же подключился бизнес и начал активно развивать это.

Украинский рынок начал выдавать [технику] не только для внутренних нужд, но и импортировать свою продукцию в мир. И довольно неплохо зарекомендовал себя, потому что наши инженеры иногда создавали достаточно уникальные вещи и довольно быстро налаживали высокоточное производство, занимающее достаточно продолжительное время. Они сделали его дешевым, эффективным, качественным и мощным.

С февраля [2022 года] бизнес очень сильно столкнулся с невероятным количеством проблем. Во-первых, никто не был готов к войне. Второе, границы были закрыты, и никто где-то до середины марта, а то даже до конца апреля не понимал, как ввезти то или иное сырье.

И третья позиция: случился опреденный финансовый коллапс, когда ни государство ничего не могло заказать, ни люди. То есть, этот бизнес не мог что-либо изготовить в промышленных масштабах.

Здесь включилось волонтерское движение, начало спасать не только армию, но еще и спасать именно этот бизнес. Например, фонд Повернись живим контактировал со всеми топовыми производителями, закупали их продукцию. Процесс сейчас наладился. Этот бизнес и производство начинают выходить на промышленные масштабы. Они разворачиваются, некоторые из них релоцируются в Европе. И процесс только-только запускается.

— Мы говорим об эволюции украинских БПЛА. Если сравнивать 2014 год и те модели, которые сейчас есть, насколько они отличаются по своим параметрам и возможностям?

— Конечно, намного. Этот технический прогресс никогда не стоит на месте, всегда что-то создается уникальное, что-то улучшается. Мы сейчас говорим о качестве картинки, о качестве самой камеры, постоянно увеличивающемся цифровом и оптическом зуме. Мы говорим о стабильном канале связи, а их невероятное количество видов. И здесь ты можешь выбирать — дороже или дешевле, качественнее, эффективнее. Ты можешь усовершенствовать дальность полета.

Раньше, когда я воевал, дальность полета составляла 15-20 км. Сейчас она по тем же массо-габаритным данным составляет уже более 60 км. И ты можешь вести эффективную разведку и корректировку огня.

— Увеличение дальности радиуса действия, если мы говорим, что это возможно, на 300, 400, 500, 600, 700 км, например, развязывает руки ВСУ, не привязывает к каким-либо договоренностям с партнерами, позволяет действовать в глубоком тылу противника. Я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь, это все так. И мы видели уже в интернете видео, где достаточно эффективно наши спецподразделения наносят удары по тылу, как вы сказали, противника. И этот процесс только будет совершенствоваться. И мы не будем стоять на месте. Всегда будем помогать ВСУ в этом направлении.

Давайте возьмем последний случай. Мы не говорим сейчас о беспилотном авиационном комплексе, но о беспилотном другом комплексе. Несколько дней назад это видео испортило настроение командующему Черноморским флотом РФ. Мне кажется, он пошел кончать жизнь самоубийством после этого случая, когда беспилотный аппарат на такой дистанции может эффективно проплыть или пролететь и нанести эффективное огневое поражение.

Мы сейчас говорим об экономике войны. Вкладывая в производство несколько десятков тысяч долларов, мы выводим из строя военные объекты, военную технику стоимостью в десятки и сотни миллионов долларов.

— А, скажем, беспилотные летательные, надводные и подводные аппараты с дальностью в тысячу километров — это реальность для производства в Украине?

— Конечно, ничего невозможного нет.

— Россияне сейчас латают дыры в корпусах своих кораблей. Что необходимо, чтобы наладить массовое производство?

— Это вопрос времени. Массовое производство самолетов-разведчиков у нас уже наконец-то наладилось, вышло на довольно масштабный проект.

На сегодняшний день государство и волонтерское движение контрактуют десятки беспилотных авиационных комплексов, которые являются жизненно необходимыми для наших ВСУ. Потому что когда ты не видишь, что делает враг, как он перемещается, где он скрывается, не можешь правильно откорректировать огонь, тебе довольно трудно.

Если говорим о дронах-камикадзе, они уже на рынке присутствуют давно. Сейчас просто стоит задача понять, кому под какие боевые задачи, с какими тактико-техническими характеристиками они нужны. И, соответственно, [позднее будет] выпуск, тестирование, тестирование, опять же тестирование, а потом — боевое применение. Это достаточно филигранная работа, особенно боевое применение, потому что ты перед этим должен изучить максимум информации о расположении вражеских сил и средств радиоэлектронной разведки и борьбы противника, и только уже потом строить какую-то тактику, наносить огненное поражение.

— Россияне используют иранские беспилотники, а сейчас договариваются еще и о баллистических ракетах, а значит, они также понимают важность этого оружия, его возможности. По вашему мнению, россияне в этих условиях смогут наладить массовое производство БПЛА или все же санкции, примененные против России, их существенно замедлят? Что вы думаете по поводу враждебного потенциала в этом направлении?

— Контрабанду и черный рынок никто не отменял. Этим пользуется как Иран, так и будет пользоваться РФ. Если говорим о внутреннем потенциале производства России, то он пока сводится только к одной модели Орлан-10, которую они немного модифицировали. Буквально несколько дней назад я разговаривал с парнями, показывали очередной сбитый Орлан. Дата производства стояла «август 2022 года».

— Свеженький!

— Да, они в этом направлении работают. Но у них только эта одна эффективная модель, и их внутренний оборонный комплекс пока не способен генерировать нового.

Поэтому они побежали с протянутой рукой к Ирану. Потому что им нужны свои дроны-камикадзе. Хотя их модель под названием Ланцет, к которой Орлан-10 выступает ретранслятором, достаточно эффективно себя показывает. Но вопрос опять же: почему они пошли к Ирану? Они не могут наладить свой внутренний массовый, достаточно эффективный поток, чтобы масштабировать этот процесс.

Не исключено, что они выйдут на масштабное производство (в лучшем случае) где-то в конце года или начале весны следующего года. И это для нас будет своеобразным вызовом, потому что нам потребуется усиливать противовоздушную оборону против этих летающих гадюк.

Нужно, чтобы у Украины были силы и способы наносить превентивные удары. Когда вы уничтожаете командные пункты, узловые пункты связи, применение таких аппаратов со стороны РФ будут нивелироваться. Чем эффективнее мы будем уничтожать их командные пункты, их тыл, тем труднее им будет понять, откуда им запустить этот аппарат, где находится эта безопасная зона. То есть, мы перед собой должны выжигать все военные объекты РФ на любой глубине.

— Командные пункты, на какой глубине от линии фронта располагаются?

— На разных — от 20 до 300 км.

— Средства радиоэлектронной разведки их фиксируют?

— Нет, это только агентурная работа. Это работа внешней и внутренней разведки с четким пониманием планов их перемещения, так как при такой активности боевых действий враг постоянно меняет локацию. Он не концентрирует весь офицерский состав в одной точке, он постоянно рассредоточен. Но пока будем их отслеживать и максимально наносить огневое поражение. Придет время, там уже некому будет воевать.

— Фишкой фонда Поернись живим с 2014 года было самое высокотехнологичное оборудование для армии. Начинали с тепловизоров, прицелов, радиостанций, навигационных средств. Сейчас происходят концептуальные изменения?

— Мы так же концентрируем почти все свои ресурсы на высокоточном техническом и технологическом вооружении. Это полностью линейка беспилотной авиации, это все, что нужно для снайперов, саперов, артиллеристов, для того, чтобы наладить каналы коммуникации, восстановить полностью военную связь. Мне кажется, что мы где-то пересекли черту за восемь тысяч средств связи, которые передали ВСУ. Это мы снабдили где-то 15 бригад полностью радиостанциями.

Но основной акцент — это беспилотная авиация и создание мобильных командных пунктов.

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— Сейчас сложновато аккумулировать ресурсы в той ситуации, в которой находятся люди? Какие вы видите дополнительные возможности для того, чтобы волонтерское движение существовало, по крайней мере, в предыдущих масштабах?

— Это довольно ожидаемая история. Мы это проходили в 2016—2017 году, когда активность боевых действий немного спала и, соответственно, донейты тоже резко пошли вниз. Сейчас они идут вниз, активность не спадает, а донейты идут вниз из-за того, что у граждан Украины прямо внутри государства заканчиваются деньги. Основными же нашими донейтерами были без исключения рядовые граждане.

Мы заранее создавали такие проекты, чтобы объединяться со средним и крупным бизнесом, у которого денег немного больше, но у них тоже финансовая ситуация нехорошая. Но это дает нам возможность воплощать наши идеи, которые необходимы для ВСУ. Как и наша акция с компанией Окко. Мы объявили, наверное, самый большой сбор за всю историю фонда Повернись живим, чтобы в ближайшее время изготовить уникальный продукт — 25 мобильных беспилотных авиационных комплексов Шарк от компании Укрспецсистем. Но уже на базе мобильного командного пункта управления, который будет в десятки раз эффективнее и в десятки раз облегчает работу военных на поле боя.

— Этот комплекс может бить врага на значительном расстоянии?

— Он может находить слабое место врага на значительном расстоянии — более 60 км. А уж бить врага будет материально-техническая помощь от наших международных партнеров.

Инфографика: НВ

— Россияне обстреливают украинские города, гражданские дома, инфраструктуру. Это побуждает украинцев к сборам на месть, на то, чтобы утопить, например, флагман Адмирал Макаров?

— Слушайте, уже большинство украинцев поняли, насколько отвратительна РФ. Они готовы отдавать, наверное, уже последние средства, чтобы помочь ВСУ как можно быстрее победить. И победить — это одна история, а вот увидеть самое сладкое, а именно — развал РФ — это еще предстоит.