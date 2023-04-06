Генштаб назвал самые горячие участки фронта: в эпицентре боев — три города 6 апреля, 07:22 Бахмут, Марьинка и Авдеевка остаются в эпицентре боев (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 6 апреля.

За минувшие сутки Силы обороны Украины отразили более 60 атак.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. РФ использует воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру. Обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области; Середина-Буда, Стукаловка, Бессаловка и Волфино Сумской области; Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огурцово, Зыбино и Бочково в Харьковской области.

На Купянском направлении под обстрелы попали Тополи, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крохмальное, Берестовое Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении войска РФ вели безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Из артиллерии были обстреляны Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области, а также Терны, Заречное, Торское, Спорное и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты пытаются взять под полный контроль город Бахмут, продолжают его штурмовать. Также вели безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения Сил обороны отразили около 20 атак на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ вели наступательные действия в районах Новокалиново, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имели. Только возле Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. Под вражеский огонь попали Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных действий не проводили. Для корректировки огня артиллерии активно применяли БпЛА. Были обстреляны районы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ наращивают оборонительные рубежи и позиции. Обстреляли более 35 населенных пунктов, среди которых Времовка и Новополь Донецкой области; Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области; Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

5 апреля западные официальные лица заявили, что российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери.

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Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнер, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.