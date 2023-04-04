Наемники ЧВК Вагнера, вероятно, захватили здание мэрии Бахмута и продолжат попытки укрепиться в центре города — анализ и карты ISW

4 апреля, 09:03
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По данным ISW, оккупационные войска РФ закрепляются в центре Бахмута, а в западной части города остаются ВСУ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

По данным ISW, оккупационные войска РФ закрепляются в центре Бахмута, а в западной части города остаются ВСУ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Наемники ЧВК Вагнера в Бахмуте, вероятно, все же захватили здание городской администрации и продолжат попытки укрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны по итогам 3 апреля.

Аналитики отмечают, что после того, как финансист «вагнеровцев» Евгений Пригожин опубликовал видео с российским флагом напротив здания мэрии и заявил, что его боевики контролируют Бахмут, силы РФ продолжили продвижение 3 апреля.

Видео дня

В ISW утверждают, что на видео с беспилотника в этот день было видно, как группа Вагнера и российские флаги установлены над обломками разрушенного здания администрации.

«Группа Вагнера, вероятно, продолжит попытки укрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через городские районы в направлении Хромово», — считают эксперты.

В то же время, в ВСУ утверждали, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление Пригожина о том, что они это сделали.

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На фоне ситуации на фронте в Украине также в РФ не стихают споры о виновных в смерти российского пропагандиста Владлена Татарского в результате подрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

В ISW подчеркнули, что Кремль не смог сформировать единый нарратив в информационном пространстве, что привело к высказыванию разрозненных версий со стороны видных сторонников войны.

«Спектр различных официальных ответов заметно разрознен, среди официальных российских источников нет единого мнения относительно причастности или связи Треповой с украинскими спецслужбами или Фондом борьбы с коррупцией Навального. Несколько известных „военкоров“ и новостных агрегаторов сосредоточились на сообщениях о расследовании дела Дарьи Треповой и анализе видеозаписей подготовки и последствий взрыва. Другие провоенные блогеры утверждали, что нападение было совершено украинскими спецслужбами, и усиливали новости о расследовании, не предлагая дополнительных комментариев к ситуации», — говорится в отчете.

Аналитики также добавили, что боевики «ДНР» разместили простое сообщение с трауром по Татарскому, не вступая в информационную реакцию с Кремлем. А глава Русской православной церкви патриарх Кирилл связал убийство пропагандиста с продолжающимся конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры, «несмотря на отсутствие очевидной связи между двумя инцидентами».

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«В то время как российские чиновники пытаются создать официальный нарратив вокруг расследования Национального антитеррористического комитета, российские провоенные блогеры, вероятно, будут все чаще критиковать результаты и выводы расследования, а смерть Фомина (настоящее имя Владлена Татарского — ред.), вероятно, станет основной точкой невралгии информационного пространства», — отмечается в отчете.

В ISW также заявили, что отсутствие связной риторики в пророссийском информационном пространстве напоминает реакцию на успешное контрнаступление Украины в Харьковской области осенью 2022 года, когда пропагандистская машина Кремля изначально не смогла определить риторическую линию в ответ на массивные украинские успехи и вызвала разрыв информационного пространства, который проявился в разрозненных ответах всего провоенного сообщества.

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Другие итоги аналитиков ISW и карты боев в Украине:

  • оккупационные войска РФ провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная
  • 3 апреля российские источники сообщили, что подразделения ВДВ России впервые получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А
  • российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте, Авдеевке, Донецке и на западе Донецкой области.
  • российские официальные лица, вероятно, по-прежнему обеспокоены потенциальной украинской угрозой Крыму на фоне того, как продолжают возводить фортификационные и логистические укрепления
  • российский диктатор Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки военнослужащих, участвующих в войне в Украине, и членов их семей.
  • вероятно, украинские партизаны использовали самодельное взрывное устройство для нападения на коллаборанта в Мелитополе Запорожской области.
  • российские службы безопасности продолжают изымать паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, пытаясь ограничить выезд из России.
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
ISW
Фото: ISW
Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Бахмут Частная военная компания Вагнера Война России против Украины ISW

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