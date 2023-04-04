Наемники ЧВК Вагнера, вероятно, захватили здание мэрии Бахмута и продолжат попытки укрепиться в центре города — анализ и карты ISW 4 апреля, 09:03 По данным ISW, оккупационные войска РФ закрепляются в центре Бахмута, а в западной части города остаются ВСУ (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters)

Наемники ЧВК Вагнера в Бахмуте, вероятно, все же захватили здание городской администрации и продолжат попытки укрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.

Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны по итогам 3 апреля.

Аналитики отмечают, что после того, как финансист «вагнеровцев» Евгений Пригожин опубликовал видео с российским флагом напротив здания мэрии и заявил, что его боевики контролируют Бахмут, силы РФ продолжили продвижение 3 апреля.

Видео дня

В ISW утверждают, что на видео с беспилотника в этот день было видно, как группа Вагнера и российские флаги установлены над обломками разрушенного здания администрации.

«Группа Вагнера, вероятно, продолжит попытки укрепить контроль над центральной частью Бахмута и попытается продвинуться на запад через городские районы в направлении Хромово», — считают эксперты.

В то же время, в ВСУ утверждали, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление Пригожина о том, что они это сделали.

На фоне ситуации на фронте в Украине также в РФ не стихают споры о виновных в смерти российского пропагандиста Владлена Татарского в результате подрыва в кафе в Санкт-Петербурге.

В ISW подчеркнули, что Кремль не смог сформировать единый нарратив в информационном пространстве, что привело к высказыванию разрозненных версий со стороны видных сторонников войны.

«Спектр различных официальных ответов заметно разрознен, среди официальных российских источников нет единого мнения относительно причастности или связи Треповой с украинскими спецслужбами или Фондом борьбы с коррупцией Навального. Несколько известных „военкоров“ и новостных агрегаторов сосредоточились на сообщениях о расследовании дела Дарьи Треповой и анализе видеозаписей подготовки и последствий взрыва. Другие провоенные блогеры утверждали, что нападение было совершено украинскими спецслужбами, и усиливали новости о расследовании, не предлагая дополнительных комментариев к ситуации», — говорится в отчете.

Аналитики также добавили, что боевики «ДНР» разместили простое сообщение с трауром по Татарскому, не вступая в информационную реакцию с Кремлем. А глава Русской православной церкви патриарх Кирилл связал убийство пропагандиста с продолжающимся конфликтом вокруг Киево-Печерской лавры, «несмотря на отсутствие очевидной связи между двумя инцидентами».

«В то время как российские чиновники пытаются создать официальный нарратив вокруг расследования Национального антитеррористического комитета, российские провоенные блогеры, вероятно, будут все чаще критиковать результаты и выводы расследования, а смерть Фомина (настоящее имя Владлена Татарского — ред.), вероятно, станет основной точкой невралгии информационного пространства», — отмечается в отчете.

В ISW также заявили, что отсутствие связной риторики в пророссийском информационном пространстве напоминает реакцию на успешное контрнаступление Украины в Харьковской области осенью 2022 года, когда пропагандистская машина Кремля изначально не смогла определить риторическую линию в ответ на массивные украинские успехи и вызвала разрыв информационного пространства, который проявился в разрозненных ответах всего провоенного сообщества.

Другие итоги аналитиков ISW и карты боев в Украине:

оккупационные войска РФ провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная

3 апреля российские источники сообщили, что подразделения ВДВ России впервые получили термобарические артиллерийские системы ТОС-1А

российские оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте, Авдеевке, Донецке и на западе Донецкой области.

российские официальные лица, вероятно, по-прежнему обеспокоены потенциальной украинской угрозой Крыму на фоне того, как продолжают возводить фортификационные и логистические укрепления

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вероятно, украинские партизаны использовали самодельное взрывное устройство для нападения на коллаборанта в Мелитополе Запорожской области.

российские службы безопасности продолжают изымать паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний, пытаясь ограничить выезд из России.

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW

Фото: ISW