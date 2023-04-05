Зеленский рассказал о действиях на случай угрозы окружения Бахмута
Зеленский не исключил «определенных действий» в случае угрозы окружения Бахмута (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска не контролируют Бахмут в Донецкой области.
В ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве Зеленский отметил, что не исключает «определенных действий» в случае угрозы окружения города.
По его словам, в Бахмуте используется самое большое количество разнообразного вооружения, ситуация в городе по-прежнему остается сложной.
«То есть успех в каких-то блоках Бахмута — мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим. Но мы находимся в Бахмуте и враг не контролирует Бахмут. Это ситуация на сегодняшний день», — сказал Зеленский.
Он отметил, что обороной Бахмута занимается генерал Александр Сырский, его основная цель — это сохранить личный состав.
«И если будет момент еще более горячих событий, опасность, что мы потеряем личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные действия генерала на месте», — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что чем быстрее в Украину будут доставлять оружие, «тем быстрее мы будем бороться не только в Бахмуте, но и в целом в нашей стране».
Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.
Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.