«Враг ослабевает и хочет прикрыть провалы». Сырский посетил бойцов под Бахмутом, опровергнув фейк россиян о «взятии» города 3 апреля, 16:46 Александр Сырский (Фото:Сырский/Telegram)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Об этом говорится в его Telegram в понедельник, 3 апреля.

Сырский заявил, что встретился на этом направлении с солдатами и командирами, «разрушившими миф о непобедимости „вагнеровцев“ и российских десантников».

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«Враг ослабевает и пытается прикрыть свои провалы новыми и новыми фейками о взятии Бахмута. Но правда в том, что удачная работа Вооруженных сил Украины опровергает все старания российских пропагандистов», — подчеркнул он.

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали. Его заявление также отверг глава ОП Андрей Ермак.

По данным Генштаба, на утро 3 апреля оккупационная армия РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

