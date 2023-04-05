«Можно измерять в метрах». Россия добилась «очень медленного прогресса» в Бахмуте — западные чиновники 5 апреля, 16:22 Бахмут, 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Российские силы добились «очень медленного прогресса» в Бахмуте за последние шесть месяцев, несмотря на ввод большого количества солдат и огромные потери, заявили западные официальные лица.

Об этом сообщает CNN.

За последние несколько недель прогресс России в Бахмуте можно было «измерять в метрах». Также официальные лица США назвали заявление основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о захвате Бахмута «довольно отчаянной» попыткой.

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«Во всяком случае, это было больше для внутреннего потребления в России. В настоящее время мы считаем, что они все еще не полностью контролируют Бахмут, поэтому украинцы все еще могут противостоять силам России и Вагнера», — заявил неназванный чиновник США.

Также официальные лица подчеркнули, что украинские силы «справляются со своими потерями намного лучше, чем русские в данный момент».

В настоящее время в боевых действиях наблюдается затишье, частично из-за плохой погоды, а также из-за истощения обеих сторон и ожидания украинского контрнаступления, пояснили официальные лица.

«Не осталось ни города, ни поселка. Это не будет похоже на то, что могло быть год назад. Бахмут полностью разрушен как город, непригодный для жизни по любым нормальным меркам», — заявили чиновники.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупационные войска «очень далеки» от захвата Бахмута, несмотря на заявление главаря группы Вагнера Евгения Пригожина о том, что они это сделали.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский говорил, что постоянно работает с подразделениями, выполняющими задачи на Бахмутском направлении, опровергнув фейк РФ о «захвате» города.

Американский институт изучения войны в сводке по итогам 3 апреля сообщил, что наемники ЧВК Вагнера, вероятно, все же захватили здание городской администрации Бахмута и продолжат попытки закрепить контроль над центральной частью города, за который продолжаются ожесточенные бои.