Как выглядит Кременчугский ТЦ после ракетного удара — спутниковые снимки 28 июня, 22:19 Последствия российского удара по ТЦ в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Появились спутниковые снимки, на которых видны последствия ракетного обстрела кременчугского торгового центра.

Об этом сообщает Sky News.

На снимках видно, что ТЦ в Кременчуге сильно разрушен. После пожара, возникшего в результате ракетного удара, от здания осталась только металлическая конструкция.

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ТЦ Амстор в Кременчуге / Фото: via Sky News

Повреждения также можно увидеть на промышленной площадке в Кременчуге. Часть крыши здания отсутствует, а некоторые меньшие конструкции полностью разрушены.

Ракета упала всего в 50 метрах от людей, которые отдыхали в парке в это время.

Попадание российской ракеты в парк возле ТЦ / Фото: via Sky News

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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