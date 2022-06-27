Многих успели вывести из торгового центра в Кременчуге перед ракетным ударом РФ — Зеленский

27 июня, 22:39
Уничтоженный ТРЦ Амстор в Кременчуге после ракетного удара России 27 июня 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Уничтоженный ТРЦ Амстор в Кременчуге после ракетного удара России 27 июня 2022 года (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении в понедельник, 27 июня, заявил, что после объявления воздушной тревоги из торгового центра в Кременчуге успели многих вывести, но во время ракетного удара России внутри оставались люди.

Глава государства подчеркнул, что в торговом центре находились около 1000 человек — женщины, дети и другие гражданские.

«К счастью, насколько известно сейчас, многие успели выйти, их успели вывести. Но внутри все равно оставались люди: сотрудники, часть посетителей. Ударить по такому объекту могут только абсолютно отмороженные террористы, которым не должно быть места на земле. Это не ошибочное попадание ракет, это просчитанный российский удар именно в этот торговый центр», — сказал Зеленский.

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Установить количество жертв пока невозможно, но потери могут быть значительными, добавил президент. Действия на месте будет координировать глава МВД Денис Монастырский.

Зеленский призвал жителей Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытия после каждой сирены.

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Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в 22:00 сообщил, что в результате ракетных ударов РФ в Кременчуге погибли 13 человек, говорить о точном числе жертв рано. По меньшей мере 50 человек пострадали, торговый центр полностью уничтожен.

В ГСЧС сообщали, что площадь пожара в результате российского авиаудара — 10 тыс. 300 кв. м, по состоянию на 20:50 на месте работали 383 человека, туда прибыл глава МВД и глава ГСЧС.

Оккупанты нанесли удар ракетами Х-22, которые выпустили бомбардировщики Ту-22 М3 из Курской области.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге

https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Кременчуг Владимир Зеленский Военные преступления Военные преступления РФ Война России против Украины

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