В торговом центре осталась воронка. МВД и власти Кременчуга ответили на ложь России о ее военном преступлении 28 июня, 19:46 Россия 27 июня нанесла ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Городской голова Кременчуга Полтавской области Виталий Малецкий рассказал, что, кроме торгового центра, российские оккупанты 27 июня нанесли удар по заводу, который с 1989-го года не производит ничего, связанного с военной промышленностью.

В эфире всеукраинского телемарафона во вторник, 28 июня, Малецкий подчеркнул, что российская ракета летела точно в торговый центр.



«Одна из ракет попала в промышленное предприятие, на котором когда-то, в советское время, делали оружие. С 1989-го оно ничего подобного не делало. Другая ракета разорвалась просто внутри торгового центра, там осталась воронка, и на ней работают следователи. Она разорвалась в салоне бытовой техники», — заявил он.

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Малецкий добавил, что у правоохранителей есть кадры пролета ракеты, которые они пока не имеют права показывать.

«Ракета шла точно в этот торговый центр. И то, что пишут в российских пабликах о том, что он давно не работал или была какая-то „детонация“, — это откровенная ложь и попытка прикрыть свое очередное военное преступление», — отметил мэр.

Глава наблюдательного совета завода Кредмаш (Кременчугский завод дорожных машин) Николай Данилейко в комментарии Суспільному также подчеркнул, что на заводе с 1989-го года не производили военную технику и запчасти. На территории предприятия осталась воронка от взрыва, разбито здание.

Министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга 28 июня рассказал, что и он лично, и журналисты полностью обошли территорию ТРЦ в Кременчуге, в котором были расположены только магазины, и территорию соседнего завода, где производили строительные смеси и технику для строительства:

«Ничего военного или связанного с военными там нет и не было. Любые утверждения, что рядом могли находиться какие-то важные военные объекты, военные склады или подразделения наших военных, не соответствует действительности. Это приводит к единственному выводу: целью было именно массовое поражение людей».

Глава МВД добавил, что российский удар по ТЦ был разрушительным — российская ракета Х-22, попавшая в здание, содержит более 900 кг взрывчатки. Взрыв в торговом центре произошел в час-пик, в 15:54.

«Национальная полиция сделала анализ по расположению телефонов в районе ТРЦ. Там [в торговом центре и домах поблизости] находилось где-то более 2 тысяч человек — количество людей, которые находились в ТРЦ, может быть оценено до 1000. Но большинство из них с сигналом воздушной тревоги вышли из ТРЦ. Хотя сейчас мы разбираемся, почему остались сотрудники многих магазинов…», — рассказал министр.

Ранее российское министерство обороны распространило очередную ложь, пытаясь оправдать удар по торговому центру в Кременчуге, в котором находились мирные люди. В ведомстве страны-агрессора утверждали, что якобы били по «ангарам» с западным оружием, а торговый центр якобы не работал и загорелся от «детонации боеприпасов».

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торговому центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По словам президента Владимира Зеленского, на тот момент в торговом центре могли находиться около 1000 человек. Позже стало известно, что многих успели вывести перед ударом.

Площадь пожара в результате российского авиаудара составила 10 тыс. 300 кв. м. На месте обнаружили 18 погибших и семь фрагментов тел, один человек скончался в больнице. 21 человек считается пропавшим без вести. Спасатели разобрали 60% завалов.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

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