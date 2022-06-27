«Количество жертв невозможно представить». В ТРЦ в Кременчуге во время ракетного удара РФ находились более тысячи человек — Зеленский 27 июня, 17:23 Последствия ракетного удара РФ по ТРЦ в Кременчуге, 27 июня 2022 года (Фото:КИРИЛО ТИМОШЕНКО Kirill Timoshenko / Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

Обновлено в 17:50. Замглавы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что предварительно известно о двух погибших и 20 пострадавших. В ГСЧС уточнили, что в результате попадания российской ракеты начался пожар на площади 10 тыс. 300 кв. м.

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В Telegram-канале глава государства написал, что в ТЦ в понедельник, 27 июня, находились более тысячи человек. Там начался пожар, сейчас спасатели его тушат.

"…Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, которая так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", — подчеркнул Зеленский.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram-канале, что на место события едут скорые, больницы готовят к приему раненых, из прилегающих районов к ТЦ едут спасатели.

27 июня российские войска нанесли удар по гражданскому объекту в Кременчуке. Мэр города Виталий Малецкий сообщил, что ракетный удар пришелся в «очень людное место», есть погибшие и пострадавшие. Количество пострадавших пока не известно, на месте работают медики, спасатели и правоохранители.

В городе находится Кременчугский НПЗ, крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятия Украины. В апреле российские агрессоры нанесли по Кременчугскому НПЗ массированный ракетный удар. После этого власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.



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