Установлены первые имена российских летчиков, причастных к ракетному удару по ТРЦ в Кременчуге — Монастырский 28 июня, 12:17 ТРЦ Амстор в Кременчуге после удара РФ превратился в руины (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout/Reuters)

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что правоохранители установили первые имена российских летчиков, причастных к ракетным ударам по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

«Аналитики СБУ и Нацполиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. И уже есть первые имена летчиков, которые взлетали на ТУ 22, совершивший фатальные выстрелы», — сказал он на брифинге.

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По его словам, по ТРЦ Амстор была выпущена ракета весом в 900 кг.

Пока не установлено, кто именно осуществлял пуск ракеты, этот факт будет расследоваться.

Последствия ракетного удара по ТРЦ Амстор в Кременчуге https://www.youtube.com/embed/S2P6cCyLVqw

Монастырский также подчеркнул, что ТРЦ является абсолютно гражданским объектом.

«Здесь никогда не размещались ни вооруженные силы, ни другие воинские формирования. Тут нет бункеров и складов с оружием, тут нет ничего такого, что бы угрожало кому-либо из военных, поэтому это прицельное попадание именно в гражданский объект», — резюмировал глава МВД.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли 18 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

Теракт вызвал резкое негодование со стороны мирового сообщества, призвавшего привлечь виновных к ответственности.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.





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