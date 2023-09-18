Генерал рассказал, как оккупанты разминировали поля на юге Украины в начале полномасштабного вторжения 18 сентября, 16:47 Андрей Соколов (Фото:Архив Елены Мокренчук / УП)

Генерал-майор Андрей Соколов, который в начале полномасштабного российского вторжения был заместителем командующего ОК Юг и руководил группировкой войск Юг, рассказал, как оккупанты после 24 февраля 2022 года разминировали минные поля в Херсонской области.

В интервью УП Соколов рассказал, что в первый день полномасштабного вторжения страны-агрессора находился на своем командном пункте перед монитором, на котором можно было отслеживать полеты всех летательных аппаратов поблизости.



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Около 4−5 утра они с начальником ПВО и оперативным дежурным заметили массовый взлет самолетов в оккупированном Крыму — те сначала кружили над полуостровом, затем разлетелись над Азовским и Черным морями и начали массированный пуск ракет.

Оккупанты нанесли ракетные удары практически по всем местам дислокации подразделений защитников Украины, пунктам управления, стартовым позициям и пунктам управления средств ПВО, аэродрому в Мелитополе и почти всем объектам в Херсонской и Запорожской областях. Позже ОК Юг получило информацию, что страна-агрессор начала обстреливать артиллерией передовые украинские позиции на КПВВ Каланчак и Чонгар.

«Мы где-то 23 числа получили информацию, что противник может провести провокационные действия: сам обстреляет завод Титан, потом нас обвинит в этом и это будет казус белли для того, чтобы начать на нашем направлении какие-то действия. И первый доклад командира 137-го батальона был — это я хорошо запомнил — что противник обстреливает не сами позиции, а ведет огонь перед нашим опорным пунктом напротив Титана», — сказал Соколов.

Генерал сначала решил, что оккупанты начали обстреливать завод, но потом пришел к выводу, что они с помощью реактивной артиллерии разминировали украинские минные поля перед взводными опорными пунктами, а затем начали огневой налет на позиции защитников Украины.

«Я уверен в этом [что оккупанты разминировали минные поля артиллерией]. Я с 2014 года нахожусь на фронте. Они так делали не один раз. Я уверен, что и в тот раз они именно это и делали», — добавил он.

В октябре командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что перед полномасштабным вторжением России в Херсонской области не проводили разминирование. По его словам, осенью 2021 года проводилась проверка всех минно-взрывных заграждений, и все они были исправными, а примерно 22 февраля 2022 года подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду «привести все объекты в готовность № 1».