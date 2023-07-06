«Все было заминировано». Военный, который находился на Чонгаре 24 февраля, рассказал о попытке подорвать мосты 6 июля, 19:24 Иван Сестриватовский (Фото:Украинская правда)

Военный Иван Сестриватовский, который 24 февраля 2022 года нес службу на границе с Крымом, впервые рассказал, как мосты на Чонгар остались не разминированными и их не удалось подорвать из-за вражеской диверсионной группы или повреждения проводов подрыва.

Интервью с украинским военным обнародовала УП.

По данным УП, официальное следствие за более чем год до сих пор не допросило Сестриватовского. Таким образом, это интервью становится первыми показаниями, которые предоставляет военный.

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Сестриватовский, который нес службу на Чонгаре с осени 2021 года и занимал должность заместителя командира взвода, утверждает, что все мосты были заминированы еще с 2014 года. Перед началом полномасштабного вторжения их не разминировали, а, наоборот, проверяли за полторы-две недели до начала полномасштабной войны.

«По-особому укрепления на Чонгаре не готовили. Но там все было заминировано заранее, еще с 2014 года. Все мосты — там был железнодорожный мост, и так же два моста с Чонгара — были заминированы», — подчеркнул украинский военный.

По словам Сестриватовского, он сам должен был взорвать мосты на Чонгаре в ночь на 24 февраля. Приказ о подрыве мостов должен был отдать непосредственный командир позиции, но из-за отсутствия связи, длительных обстрелов и занятости командира личным составом Сестриватовскому пришлось самостоятельно принять решение о подрыве.

УП отмечает, что Сестриватовский не является сапером, но прошел инструктаж о том, как подключить взрывные устройства.

«Я пытался осуществить подрыв, но взрыва не произошло», — отметил защитник Чонгара.

Сестриватовский называет два возможных варианта, почему подрыва мостов не произошло: работала диверсионная группа россиян или провода подрыва были повреждены в результате обстрела.

Сестриватовский удивился, когда узнал, что история с подрывом мостов на Чонгаре стала предметом обсуждений по всей Украине, а кого-то даже обвиняют в этом. Он не согласен с тем, что подрыв мостов существенно остановил бы продвижение оккупантов на юге.

«Я лично считаю, что если бы мосты и были взорваны, это не остановило бы наступление. Только задержало бы, но ненадолго — на час-полтора. Они бы просто бросили понтоны. Они же готовились к этой войне», — подчеркнул военный.

После неуспешного подрыва Сестриватовский вместе с двумя призывниками решил покинуть позиции на собственном автомобиле, поскольку не успел выехать вместе со своим подразделением.

В тот же день, 24 февраля, их окружили и взяли в плен российские оккупанты. Защитник Чонгара вернулся из плена только 26 апреля 2023 года.

В октябре командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев говорил, что перед полномасштабным вторжением России в Херсонской области не проводили разминирование. По его словам, осенью 2021 года происходила проверка всех минно-взрывных заграждений, и все они были исправными, а примерно 22 февраля 2022 года подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду «привести все объекты в готовность № 1».