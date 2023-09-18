Генерал ВСУ объяснил, почему не удалось подорвать мосты на Чонгаре в начала полномасштабного вторжения РФ 18 сентября, 16:07 Соколов рассказал о ситуации с минированием Чонгара в начал большой войны РФ против Украины (Фото:Новинарня)

Мосты с оккупированного Крыма в районе Чонгара были заминированы с 2014 года, однако их не удалось подорвать в начале полномасштабного вторжения РФ, заявил генерал-майор Андрей Соколов, который на тот момент был заместителем командующего ОК Юг.

В интервью УП он пояснил, что войска РФ могли оказывать противодействие тому, чтобы подорвать мосты.

Соколов рассказал, что все мосты и дамбы находятся на полуострове Чонгар, на Мелитопольском направлении. На другом направлении — на Каланчакском и Херсонском — мостов с Крымом нет, а есть два сухопутных перешейка.

Видео дня

«Почему мосты не взорвались? Мы знаем из интервью военнослужащего 137-го батальона Ивана Сестриватовского, что попытки взорвать были. Но надо понимать, что противник понимает важность этих и мостов, и переправ, он также принимает меры.

Я по своему опыту могу сказать, что мосты надо взрывать не тогда, когда противник стоит перед ними, а еще до того, как он подошел, когда он еще не имеет огневого воздействия на мосты. Тогда можно надеяться, что задача будет выполнена на 100%. А когда противник уже находится перед мостом, он влияет и огнем, и диверсионными группами и на сам мост, и на средства подрыва, и на тех людей, которые должны взорвать", — сказал генерал.

Он уточнил, что в Геническе, на Арабатской стрелке, мост взорвали, но не полностью. Это сделал матрос 137-го батальона ценой собственной жизни.

По словам Соколова, защитник не смог отойти от моста в Геническе, потому что оккупанты оказывали огневое давление, пытаясь не допустить подрыва моста.

Генерал-майор также утверждает, что на границе в оккупированным Крымом минирование держали с 2014 года, а мосты через Днепр в Херсонской области заминированы не были.

Он также уточнил, что в 2014 году были заминированы мосты на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах, однако территорию разминировали с 2015 года, так как некому было удерживать эти объекты.

«Все боеприпасы из них находились на складе в Чаплинке. И когда началась большая война, я дал команду в срочном порядке получать боеприпасы и взрывать эти мосты через каналы. Некоторые мосты успели взорвать, на некоторые противник уже вышел», — сказал представитель ВСУ.

Он также добавил, что асфальтированные дороги не были заминированы, потому что по ним постоянно осуществлялось пересечение границы с Крымом, ехали люди и грузы.

По словам генерала, «они были подготовлены, на них было взрывчатое вещество, оно лежало в Чаплинке, были спланированы минирования, но они не состоялись, потому что не было получено команды на дополнительное минирование».

В октябре прошлого года командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев говорил, что перед полномасштабным вторжением России на Херсонском направлении не проводили разминирование. По его словам, осенью 2021 года проводилась проверка всех минно-взрывных заграждений, и все они были исправны, а примерно 22 февраля 2022 года подразделения, выполняющие задачи на этом направлении, получили команду «на приведение всех объектов в готовность № 1».

В конце апреля 2022 года Генеральный штаб ВСУ также опровергал информацию о «незаминировании» Чонгара и говорил, что мост был заминирован, но защитникам Украины противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.