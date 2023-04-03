Оккупанты отказались от использования управляемых авиабомб: в ОК Юг назвали причину
Последствия удара управляемой авиабомбой в Белополье Сумской области (Фото:t.me/ermaka2022)
Российские оккупационные войска временно отказались от использования управляемых авиационных бомб.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, это связано с ухудшением погодных условий.
«Погода значительно ухудшилась. И возможно, что через какой-то период, когда погода улучшится, они снова будут применять их, поэтому бдительность нельзя терять», — сказала Гуменюк.
Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.
По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они располагают большим запасом, а переработать их на управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.
В то же время украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.