Оккупанты отказались от использования управляемых авиабомб: в ОК Юг назвали причину 3 апреля, 13:12 Последствия удара управляемой авиабомбой в Белополье Сумской области (Фото:t.me/ermaka2022)

Российские оккупационные войска временно отказались от использования управляемых авиационных бомб.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, это связано с ухудшением погодных условий.

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«Погода значительно ухудшилась. И возможно, что через какой-то период, когда погода улучшится, они снова будут применять их, поэтому бдительность нельзя терять», — сказала Гуменюк.

Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.

По данным Воздушных сил, войска РФ начали активнее применять для ударов по украинским объектам авиабомбы. Они располагают большим запасом, а переработать их на управляемые для врага дешевле и быстрее, чем производить ракеты.

В то же время украинская боевая авиация уже активно применяет «умные бомбы» JDAM против российских оккупантов.