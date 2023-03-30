Скопировали у американцев. Цаплиенко описал новое оружие окупантов, которое они испытали в Сумской области 30 марта, 16:27 Последствия удара управляемой авиабомбой в Белополье Сумской области (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Военный журналист Андрей Цаплиенко рассказал Radio NV о новом оружии российских окупантов, которое они недавно испытали в Сумской области.

«Вы наверняка видели сообщение о том, что россияне начали применять устройства, примитивно говоря, которые делают авиационные бомбы более точным оружием, которые превращают их, скажем так, в баражирующий боеприпас, который может лететь от точки сброса пару десятков километров – это меньше всего, достаточно точно попадать в объект. И такие бомбы, по разной информации, россияне применили, когда они разбомбили полицейский участок в Сумской области буквально несколько дней назад», — сказал Цаплиенко в эфире Radio NV.

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По словам военного журналиста, чтобы сбросить эти боеприпасы, российские самолеты не заходили в украинское воздушное пространство.

"Но они сбросили, испытали, как оно работает, я так понимаю, и увидели, что оно реально работает", - добавил он.

Цаплиенко отметил, что россияне активно используют авиацию в Авдеевке, потому что там она находится под прикрытием.

«К примеру, со стороны Донецка могут заходить и сбрасывать боеприпасы, в том числе и такие более высокоточные бомбы, превращенные в баражирующие боеприпасы. Да, они это делают», - сказал он.

Комментируя появление у россиян управляемых авиабомб, военный журналист отметил, что для россиян это относительно новое вооружение.

«Пионерами в этой области были американцы, разработавшие такое устройство и которое, я надеюсь, в ближайшее время появится и у нас. А россияне попросту, грубо говоря, скопировали американский вариант, не знаю, как они его сделали. Но, наверное, если они попали, то он работает. Понимаете, эффект, грубо говоря, высокоточный — почти такой же, как от ракеты, но стоит гораздо дешевле. И я думаю, что они будут применять такое оружие сейчас более активно. И нам это оружие тоже нужно», — сказал Цаплиенко.

28 марта, войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой по Белополью Сумской области.

В пресс-службе Сумской областной военной администрации сообщили, что в результате атаки российских оккупантов произошло возгорание хозяйственного сооружения и повреждены два частных дома.

Также разрушены гараж с легковой машиной и уличный газопровод низкого давления. Повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома.

24 марта десять российских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П по Сумской области.

Издание Defense Express сообщило, что Россия могла начать производство своих аналогов JDAM-ER — американских бомб большой дальности с GPS-наведением. К такому выводу журналисты пришли, проанализировав фото обломков авиабомб, которыми оккупанты ударили по Сумской области в ночь на 24 марта.

Журналисты получили снимки, на которых можно узнать так называемый аналог JDAM-ER, о существовании которого стало известно в начале января. Впервые его применили предположительно 12 марта — российская авиабомба упала в северо-западном районе оккупированного Донецка.

В декабре 2022 года появилась информация, что США планируют передать Украине передовое электронное оборудование Joint Direct Attack Munition (JDAM), которое способно превращать неуправляемые авиационные боеприпасы в «умные бомбы». В начале марта американский генерал Джеймс Хекер подтвердил, что Воздушные силы ВСУ уже используют управляемые бомбы.

