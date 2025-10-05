Граждане заблокировали служебный транспорт. В ТЦК рассказали подробности стычки в Одессе во время проверки документов

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент (Фото: Скриншот видео / Telegram-канал Новости N)

В Киевском районе Одессы во время плановой проверки документов произошел инцидент , во время которого местные жители заблокировали служебный автомобиль.

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, конфликт случился 4 октября между представителями центра и мужчиной с женщиной.

На видео, которое обнародовали ранее в соцсетях, видно, как девушка запрыгивает в служебный бус ТЦК.

По данным военных, группа оповещения, в состав которой входили представители РТЦК и СП и Национальной полиции, проводила плановые мероприятия в Киевском районе Одессы.

Во время проверки документов одного из мужчин через базу данных Оберіг выяснилось, что он находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

На требование полицейского проехать в территориальный центр комплектования для дальнейших мобилизационных процедур гражданин отреагировал агрессивно и пытался убежать, говорят военнослужащие.

«К сожалению, служебное транспортное средство, в котором находился нарушитель, не смогло начать движение из-за действий его спутницы», — пояснили в ТЦК.

По словам военных, транспортировка мужчины стала невозможной из-за активного и незаконного сопротивления группы гражданских людей. К ним впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи. Участники инцидента блокировали служебный автомобиль, угрожали представителям власти и применяли физическую силу, заявили в ТЦК.

В результате этих действий разыскиваемый мужчина, которого должны были доставить в ТЦК и СП, оставил служебный транспорт.

«Подчеркиваем, что препятствование законной деятельности представителей Вооруженных Сил Украины и Национальной полиции в условиях военного положения является грубым правонарушением, которое влечет за собой юридическую ответственность», — отметили в центре.

В ТЦК сообщили, что инцидент зафиксирован на боди-камеры военнослужащих. Полученные записи, содержащие доказательства возможных противоправных действий, передадут в компетентные правоохранительные органы для дальнейшей правовой оценки действий всех участников события.