В Сети распространили видео с «мобилизацией» кота, в ТЦК отреагировали

Мужчина в военной форме забрал кота, который гулял по улице (Фото: Киев ИНФО | Новости Украины / скриншот из видео / Telegram)

В Сети распространили видео, на котором двое мужчин в военной форме украли кота, гулявшего по улице. В подписи утверждается, что это сделали якобы работники ТЦК .

На ролике можно увидеть, что один из мужчин подошел к животному, взял на руки и поспешно отнес к машине. После этого мужчины уехали с места.

В подписи к этому ролику работников территориального центра комплектования обвиняют в «мобилизации» кота. Там также отмечается, что инцидент произошел в Киевской области.

В областном ТЦК и СП отреагировали на этот ролик, отметив, что обвинения представителей территориальных центров комплектования в похищении кота «свидетельствует о тяжелом мировоззренческом недостатке нашего общества».

«Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное — осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти!» — отметили в ТЦК и СП.

Там также обратили внимание на форму. Мужчины были одеты в боевые рубашки, которые, как отмечается, работники ТЦК не могут носить по уставу.

«Так, что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско, кто начинает сопротивление и борьбу с врагом? Враг. Неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны», — подытожили в территориальном центре комплектования.