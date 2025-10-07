Жена мужчины легла на дорогу и ругалась на полицейских (Фото: Скриншот из видео Патрульной полиции Киева)

Нацполиция отреагировала на заявление актрисы Елены Репиной, обвинившей правоохранителей в « похищении» ее мужа и «применении силы». Полиция опровергла эти утверждения и обнародовала видео инцидента.

5 октября около 23:00 на блокпосту в Святошинском районе Киева правоохранители остановили автомобиль Ford за нарушение правил дорожного движения — невыполнение требований дорожного знака 3.41 Контроль.

В полиции отметили, что во время проверки выяснилось, что водитель находится в списках лиц, уклоняющихся от призыва, поэтому его должны были доставить в РТЦК и СП для выяснения обстоятельств. Мужчина согласился добровольно поехать туда.

На блокпост прибыла его жена, которая вела себя агрессивно: выходила на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и выражалась нецензурно, добавляют правоохранители.

Силу в отношении нее не применяли — полицейские вызвали скорую, чтобы предотвратить возможный вред для нее и окружающих.

Мужчина находился в автомобиле полиции, но отказался выходить и поехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или «похищения» не произошло.

«Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно обнародуем видео события. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений», — отметили полицейские.

Ранее скандальная актриса Елена Репина, известная своими антиукраинскими заявлениями, утверждала, что ее мужа в Киеве якобы забрали представители ТЦК.

Она заявляла, что с ним нет связи, а на нее саму якобы оказывают давление и угрожают наручниками. «Со мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли», — говорила Репина.

Почему Репина считается « скандальной»: главное

Ранее актриса привлекла внимание своими заявлениями, которые повторяли российскую пропаганду. В годовщину полномасштабного вторжения РФ она публиковала сообщения, в которых оправдывала агрессию России и выражала сожаление из-за событий на Донбассе.

«Для меня война началась 13 апреля 2014 года. Было невыносимо больно и не понятно, почему у нас? Почему дети Донбасса стали личинками колорада? И почему так круто перевернули историю?», — заявляла Репина.

Она также утверждала, что «те, кто победил фашизм, стали врагами», и сетовала, что вооруженную агрессию, которую начала Россия, якобы «никто не захотел решить мирно».

Кроме того, актриса называла 23 февраля — день перед полномасштабным вторжением — «любимым праздником», объясняя это военным прошлым своей семьи. В своих высказываниях Репина также неоднократно заявляла, что «ненавидит Майдан» и считает Революцию Достоинства «причиной войны» в Украине.

