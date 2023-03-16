Польша передаст Украине четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни — Дуда 16 марта, 14:20 МиГ-29 (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в четверг, 16 марта, сообщает Rzeczpospolita.

По словам Дуды, такое решение приняли на уровне государственных органов. На сегодняшний день у Варшавы «десяток этих МиГ» — их получили еще в начале 90-х от армии ГДР. Сколько всего Польша поставит для ВСУ таких истребителей, президент не уточнил.

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«Четыре самолета мы передаем Украине в полном рабочем состоянии в течение следующих нескольких дней. Остальные самолеты обслуживают, готовят. Их место займут новые самолеты FA-50 из Южной Кореи, первые из которых ожидаем к концу года. А потом эскадрильи самолетов F-35», – заявил Дуда.

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