В правительстве Польше заявили, что Украина может получить МиГ-29 от нескольких стран 15 марта, 12:38 Украина может получить МиГ-29 не только от Польши (Фото:Coert van Breda/Wikimedia)

Польша получила положительные сигналы о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 от нескольких стран.

Об этом сообщил спикер правительства Польши Петр Мюллер, пишет Gazeta Prawna.

«Решения о передаче Украине истребителей МиГ-29 принимаются несколькими странами. У нас уже есть четкие заявления о том, какие это будут страны», — отметил он.

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При этом Мюллер не назвал, о каких именно странах идет речь.

Представитель польского правительства добавил, что детали этих решений будут сообщены в свое время.

«Я могу только подтвердить, что эти решения принимаются между несколькими странами, при этом в мои обязанности не входит сообщать об этом от имени этих стран. Мы договорились, что они объявят о такого рода решениях в свои собственные сроки и в рамках соответствующих процедур», — подчеркнул он.

Мюллер добавил, что Варшава готова принять такое решение «вместе с несколькими странами, которые решились на аналогичный шаг».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может поставить Украине истребители МиГ-29 в ближайшие четыре-шесть недель.

Президент страны Анджей Дуда сказал, что Варшава может отдать все свои истребители МиГ-29. 9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил планы Польши на совместную передачу самолетов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат говорил, что процесс предоставления истребителей сдвинулся с места. В то же время он подчеркнул потребность Киева в более современных самолетах, таких как F-16. Игнат не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут использоваться как запчасти для имеющихся машин.