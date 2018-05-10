Инциденты на школьных линейках в Черкассах и Новомосковске имеют разные причины – Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что массовое отравление в Черкассах и инцидент на школьной линейке в Новомосковске, которые произошли в один день, имеют разные причины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Супрун, случай в Новомосковске не похож инцидент в Черкассах и связан с тем, что дети, скорее всего, перегрелись на солнце.
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Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
В тот же день в городе Новомосковск Днепропетровской области во время школьной линейки в СОШ №6 19 учеников сообщили о недомогании.
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