Инциденты на школьных линейках в Черкассах и Новомосковске имеют разные причины – Супрун

Отравление детей в Черкассах и случай на школьной линейке в Новомосковске имеют разные причины, сказала Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что массовое отравление в Черкассах и инцидент на школьной линейке в Новомосковске, которые произошли в один день, имеют разные причины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Супрун, случай в Новомосковске не похож инцидент в Черкассах и связан с тем, что дети, скорее всего, перегрелись на солнце.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

В тот же день в городе Новомосковск Днепропетровской области во время школьной линейки в СОШ №6 19 учеников сообщили о недомогании.