На линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание, в больницу доставили 42 ребенка

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Инцидент произошел в школе №8, занятия приостановлены
Фото: school8ck.at.ua/

Инцидент произошел в школе №8, занятия приостановлены

На линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание.

Об этом сообщил представитель полиции региона Дмитрий Грищенко, пишет Громадське.

"Могу подтвердить такую информацию. Была в школе линейка. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет", - сказал он.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №8.

На место прибыла оперативно-мобильная группа, а также отделения химической, радиологической и бактериологической защиты.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

По состоянию на 11:00 в детскую областную больницу доставлены 42 ребенка.

Продолжается работа по исследованию радиационного фона.

Занятия в школе приостановлены до выяснения все обстоятельств.

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