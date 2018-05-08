На линейке в одной из школ Черкасс дети массово потеряли сознание, в больницу доставили 42 ребенка

На линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание.
Об этом сообщил представитель полиции региона Дмитрий Грищенко, пишет Громадське.
"Могу подтвердить такую информацию. Была в школе линейка. Дети потеряли сознание. Другие детали полиция пока выясняет", - сказал он.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в школе №8.
На место прибыла оперативно-мобильная группа, а также отделения химической, радиологической и бактериологической защиты.
По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
По состоянию на 11:00 в детскую областную больницу доставлены 42 ребенка.
Продолжается работа по исследованию радиационного фона.
Занятия в школе приостановлены до выяснения все обстоятельств.
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