Спасатели прокомментировали массовое отравление детей в школе Черкасс

Госслужба по чрезвычайным ситуациям проводит исследования территории и помещений школы в Черкассах, где во время торжественной линейки дети массово потеряли сознание.

Как написал у себя в Facebook помощник начальника управления ГСЧС в Черкасской области Константин Проценко, анализ воздуха показал, что сероводорода, аммиака, хлора, горючих газов, ядовитых веществ на месте происшествия не было.

Сейчас спасатели проводят исследования территории относительно опасных веществ более широкого спектра действия.

Кроме того, продолжается работа по исследованию радиационного фона.

По состоянию на 11:00 утра в областную больницу были госпитализированы 42 ребенка.

Напомним, на линейке в одной из общеобразовательных школ Черкасс дети стали массово терять сознание.

По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.