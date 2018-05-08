В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированных школьников в Черкассах

Отравление произошло локально на территории, где проходила школьная линейка

Врачи диагностировали у детей и взрослых, которым стало плохо во время школьной линейки в Черкассах, ингаляционную токсическую реакцию.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"Состояние госпитализированных остается стабильным. Врачи констатируют, что у детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция. 11 детей до сих пор остаются в реанимации", - говорится в заявлении.

По данным Минздрава, в областную больницу обратилось 94 ребенка, 53 из них госпитализировали. Также были госпитализированы двое взрослых.

Установлено, что отравление произошло локально на территории школы.

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Напомним, что утром 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. Всего скорые госпитализировали 53 ученика и двух учителей. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

На данный момент в Черкассах загрязнение не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.