Массовое отравление в Черкассах: в Минздраве рассказали о состоянии здоровья пострадавших

По обновленной информации, в Черкассах на лечении вследствие отравления на линейке в школе №8 находятся 54 ребенка и четверо взрослых (три учительницы и техработница).
Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения.
В Минздраве отметили, что состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. В то же время один взрослый находится в отделении интенсивной терапии.
11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше.
Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.
Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.
Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.
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