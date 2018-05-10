Массовое отравление в Черкассах: в Минздраве рассказали о состоянии здоровья пострадавших

Состояние 11 детей, которые отравились на линейке в Черкассах, значительно улучшилось

По обновленной информации, в Черкассах на лечении вследствие отравления на линейке в школе №8 находятся 54 ребенка и четверо взрослых (три учительницы и техработница).

Такие данные озвучили в Министерстве здравоохранения.

В Минздраве отметили, что состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. В то же время один взрослый находится в отделении интенсивной терапии.

11 детей уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычные палаты. Они чувствуют себя значительно лучше.

Напомним, 8 мая во время школьной линейки в Черкассах дети массово потеряли сознание. По данным спасателей, предварительной причиной потери сознания у детей стало отравление неизвестным веществом.

Врачи диагностировали у детей и взрослых ингаляционную токсическую реакцию.

Сейчас в Черкассах загрязнения не обнаружено, специалисты проводят детальные исследования анализов почвы, воды и воздуха в лабораторных условиях.