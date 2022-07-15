Не был военным: в Интернациональном легионе подтвердили смерть похищенного РФ британца

15 июля, 15:59
Пол Юри был сотрудником гуманитарной организации (Фото:Скриншот видео Lyuba R/YouTube)

Пол Юри был сотрудником гуманитарной организации (Фото:Скриншот видео Lyuba R/YouTube)

В Интернациональном легионе, состоящем из иностранцев, пожелавших вступить в Силы обороны Украины в связи с вторжением РФ, подтвердили смерть похищенного оккупантами британца Пола Юри.

В то же время, как сообщает Интерфакс-Украины, там опровергли заявление кремлевской пропаганды о том, что он якобы был «военным наемником» и участвовал в боевых действиях.

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«Мы опечалены известием о смерти мистера Юри. Хотим уточнить, что он не был в Интернациональном легионе. Он не воевал в Украине. Он был сотрудником гуманитарной организации, как подтвердила Presidium Network, некоммерческая организация, в которой работал мистер Юри», — рассказали в пресс-службе иностранных добровольцев.

Британец был похищен в апреле на одном из блокпостов террористов «ДНР» в Запорожской обалсти, когда он помогал эвакуировать семью беженцев.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Великобритания Российская агрессия Волонтеры Добровольцы Иностранцы Война России против Украины Интернациональный легион

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