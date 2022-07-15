Пленный британский доброволец, защищавший Украину от агрессии РФ, умер в застенках оккупантов 15 июля, 13:07 Оккупанты утверждают, якобы Пол Ури умер от «болезни и стресса», но верить этому не стоит (Фото:Радио Свобода)

Российские захватчики заявили о смерти 10 июля пленного британского добровольца Пола Ури, защищавшего Украину от агрессии РФ.

Военнослужащий был захвачен в плен террористами «ДНР» в апреле.

Как утверждает кремлевская пропаганда, причиной смерти Ури стали якобы «болезнь и стресс», однако доверять этой информации не стоит, поскольку существует множество свидетельств того, что оккупанты подвергают похищенных людей жестоким пыткам.

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Кроме того, террористы «Л/ДНР» неоднократно открыто угрожали казнить пленных иностранцев, игнорируя любые международные конвенции.

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