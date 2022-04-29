Пытались эвакуировать семью. Российские военные взяли в плен британских волонтеров в Запорожской области
Британцы пытались проехать блокпост оккупантов, но их взяли в плен (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские военные взяли в плен двух британских волонтеров, которые пытались эвакуировать семью из захваченного населенного пункта в Запорожской области.
Война России против Украины — главные события 29 апреля
Об этом сообщил соучредитель Presidium Network Доминик Бирн, пишет BBC.
Волонтеры осуществляли свою гуманитарную миссию самостоятельно, но поддерживали связь с организацией.
«Они прошли через контрольно-пропускной пункт в Украине, чтобы отправиться на юг через территорию, контролируемую Россией, когда мы потеряли связь с ними», — отметил он.
Бирн добавил, что мирные жители, ожидавшие эвакуации, начали получать странные сообщения с телефона одного из британцев. Через два часа после этого российские солдаты ворвались в их дом спрашивая, откуда они знают британцев. Оккупанты также назвали волонтеров шпионами.
Министерство иностранных дел Британии заявило, что срочно ищет дополнительную информацию.
Россия напала на Украину 24 февраля. 29 апреля — 65-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.
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