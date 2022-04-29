Названы имена двух британских волонтеров, которых войска РФ взяли в плен в Запорожской области 29 апреля, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Граждане Британии были взяты в плен российскими силами на блокпосте, помогая украинской семье уехать из оккупированного населенного пункта (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

По данным благотворительной организации Presidium Network, российские войска взяли в плен в Запорожской области граждан Великобритании Пола Юри и Дилана Хили. Об этом сообщает The Guardian.

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Мать Пола Юри сообщила, что ее сын поехал в Украину добровольно и занимался волонтерством.

«Я и моя семья очень обеспокоены. Мы знаем, что мой сын Пол и его друг, волонтер гуманитарной помощи в Украине, попали в плен к россиянам», — сказала она.

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Женщина добавила, что у Юри диабет первого типа, и ему нужен доступ к инсулину.

По данным Presidium Network, граждане Британии были взяты в плен российскими силами на блокпосте, помогая украинской семье уехать из оккупированного населенного пункта в Запорожской области.

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