Угрожающее эхо российского теракта. Действительно ли возможно распространение холеры и лихорадки Западного Нила из-за подрыва ГЭС на Днепре 30 июня, 18:28 NV Премиум Представитель министерства здравоохранения рассказал о вероятности возникновения вспышек холеры и лихорадки Западного Нила на фоне последствий подрыва ГЭС (Фото:AP)

Вспышек холеры, вызванных исчезновением Каховского водохранилища, пока не фиксируют. Но все может измениться.

С 6 июня Министерство здравоохранения расширило количество точек мониторинга речной и морской воды из-за угрозы появления случаев острых кишечных инфекций, вызванных подрывом дамбы Каховской ГЭС. Об этом в интервью NV рассказал Игорь Кузин, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач страны.

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По его словам, южные регионы — Одесская, Николаевская, Херсонская области и Крым — всегда были в группе высокого риска по развитию холеры. Но пока ситуация спокойная. «Сейчас, если посмотреть статистику, в 163 пробах был обнаружен холероподобный вибрион. Это стандартная практика: если вспомним прошлый год, то по всей территории страны таких „находок“ было около 800. То есть это обычная ситуация. Холероподобный вибрион [в отличие от холерного] не вызывает холеру, он может вызывать единичные расстройства кишечного тракта…», — пояснил Кузин.

Холера, по его словам, опасна тем, что может охватывать большие населенные пункты, большие территории, и распространяется довольно быстро. «Но обязательная предпосылка развития вспышки холеры — загрязненная питьевая вода. Если обеспечить доступ к чистой, безопасной питьевой воде, то можно локализовать вспышку довольно быстро», — добавил главный санврач.

Он также рассказал о дополнительных рисках распространения некоторых экзотических заболеваний, например, лихорадки Западного Нила. Мол, эта болезнь и так регистрируется на территории Украины. «За прошлый год у нас было 6 случаев, в позапрошлом году — 11 случаев. Лихорадка Западного Нила, к счастью, не передается от человека к человеку, но она передается комарами», — рассказал Кузин.

Но подрыв россиянами ГЭС способен вызвать увеличение количества случаев лихорадки. «Днепр возвращается в свое историческое русло, формируются лиманы, заводи, в которых в подавляющем большинстве такая обычная стоячая вода, где комары могут размножаться с большей интенсивностью», — пояснил замминистра. И это приведет к увеличению количества заболеваний, которые передаются комарами".

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру, были погибшие и раненые.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, развернулась гуманитарная катастрофа.